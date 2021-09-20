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Boluspor ile İstanbulspor yenişemedi! 2 gol...

#Boıluspor#İstanbulspor#TFF
Boluspor ile İstanbulspor yenişemedi 2 gol...

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Elmas, Ali Can Alp

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 90 1 Talha Erdoğan), Bregu (Dk. 78 Novak), Roshi, Mehmet Zahit
Çınar, Kasongo, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Marshal)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz, Cajic (Dk. 63 Rroca), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Erdem Seçgin), Ethemi, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış (Dk. 75 Ferhat Yazgan)

Goller: Dk. 54 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor), Dk. 89 Marshal (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Ethemi (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bertu Alican Özyürek, Dk. 78 Ali Keten, Dk. 90 2 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 84 Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor)

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#Boıluspor#İstanbulspor#TFF