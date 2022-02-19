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Boluspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti

#Spor Toto 1. Lig#Boluspor#Gençlerbirliği
Boluspor, Gençlerbirliğini 3-1 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Baran Eraslan xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Boluspor: Selmani xx (Bartu Kulbilge dk. 61 xx), Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Bregu xx (Berk Yıldız dk. 61 xx), Gökhan Karadeniz xxx (Eray Ataseven dk. 77 xx), Roshi xxx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Tugay Kaçar dk. 78), Kasongo xxx (Balaj dk. 85 x)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Ömürcan Artan xx (Arda Kızıldağ dk. 46 xx), Muhammed Bayır xx, Tshibola xx (LuaLua dk. 46 xx), Barış Alıcı xxx, Belyaev xx (Rahmetullah Berişbek dk. 23 xx (Musa Şahindere dk.78 x)), Grechyshkin xx, Lima xx, Eleke xx (İlker Karakaş dk. 69 xx)

Goller: Kasongo (dk. 45+2), Gökhan Karadeniz (dk. 77), Berk Yıldız (dk. 90+3) (Boluspor), Barış Alıcı (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

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Sarı kartlar: Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Boluspor)

Kırmızı Kart: Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)

Boluspor, Gençlerbirliğini 3-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar

4. dakikada, Gökhan Karadeniz’in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kasongo’nun şutunda top az farkla auta gitti.

45+2. dakikada, Gökhan Karadeniz’in ceza sahası içine yaptığı ortada Kasongo’nun kafa şutunda top ağlara gitti. 1-0

57. dakikada, Lima’nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direkten oyuna alanına dönerken, seken top kaleci Selmani'de kaldı.

75. dakikada, Muhammed Bayır’ın topla birlikte ceza sahası içine giren Roshi’ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada, Gökhan Karadeniz’in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-0

90+1. dakikada, ceza sahası içine giren Barış Alıcı’nın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1

90+2. dakikada, Boluspor atağında Metehan Mert’in ceza sahası içinde elle müdahalesine hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada, Berk Yıldız’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-1

Boluspor, Gençlerbirliğini 3-1 mağlup etti

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