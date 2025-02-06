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Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Boluspor Galatasaray hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

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#Boluspor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası
Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ZTK Boluspor Galatasaray hangi kanalda İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:38

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak. Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Boluspor Galatasaray hangi kanalda? İşte, Boluspor Galatasaray maç kadrosu...

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Boluspor Galatasaray maçı canlı izle bilgisi

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanından çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ZTK Boluspor Galatasaray hangi kanalda İşte muhtemel 11ler

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BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele 6 Şubat Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Boluspor: Çağlar, Ali Ülgen, Oulare, Onur, Enes, Estrela, Berk Yıldız, Lico, Siraçhan Nas, Mukairu, Aleksic

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Efe Akman, Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Morata

 

 

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#Boluspor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası

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