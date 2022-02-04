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Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi transfer etti

#Transfer#Boluspor#Bartu Kulbilge
Boluspor, Fenerbahçeden Bartu Kulbilgeyi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Bartu Kulbilge'yi 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki kalecisi Bartu Kulbilge, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu.

Bartu Kulbilge, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Serdar Kulbilge'nin oğlu.

Boluspor'dan yapılan açıklama:

Kulübümüz, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bartu Kulbilge’yi tanıyalım: 2003, Bursa doğumlu olan genç kaleci, Çengelköy altyapısında futbola başladı. Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Kulbilge U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra 2020-2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

Boluspor, Fenerbahçeden Bartu Kulbilgeyi transfer etti

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