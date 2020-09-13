Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins'i renklerine bağladı.
Boluspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen sezon Hannover 96 takımında forma giyen Felipe ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan takımla antrenmana çıktı.
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