MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBoluspor, Bekir Yılmaz’ı renklerine bağladı
GeriFutbol Boluspor, Bekir Yılmaz’ı renklerine bağladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA-Spor - Bolu / Merkez - Murat KÜÇÜK
Haber Giriş: 22.08.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Boluspor, Bekir Yılmaz’ı renklerine bağladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boluspor, Bekir Yılmaz’ı renklerine bağladı
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig ekibi Boluspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Bekir Yılmaz ile bir yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz’ı renklerine bağladı. Geçen sezon Giresunspor forması giyen Yılmaz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi. Yılmaz, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, Bekir Yılmaz’ı renklerine bağladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle