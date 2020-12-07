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GeriFutbol Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş PFDK'ya sevk edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 18:52 | Son Güncelleme:

Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş PFDK'ya sevk edildi

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Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig temsilcilerinden Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Abdullah Abat ile Hakan Keleş'in yanı sıra TFF 1. Lig takımları Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor'u talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş PFDKya sevk edildi

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