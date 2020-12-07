Boluspor Başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Abdullah Abat ile Hakan Keleş'in yanı sıra TFF 1. Lig takımları Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor'u talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye gönderdi.