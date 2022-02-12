Boluspor, Ankara Keçiörengücü'yle yenişemedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Karadenizden ilk görüntüler geldi Savaş gemileri yola çıktıKaradeniz'den ilk görüntüler geldi! Savaş gemileri yola çıktı#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Canlı: Giresunda bir gol dahaCanlı: Giresun'da bir gol daha!#Giresunspor
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cepheUkrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe#Altın Fiyatları
Kripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor Düşüş hız kazandıKripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor! Düşüş hız kazandı#Kripto Para
Bursadaki işkence skandalında yeni gelişme Telefondan farklı görüntülere ulaşıldıBursa'daki işkence skandalında yeni gelişme! Telefondan farklı görüntülere ulaşıldı#İşkence
Tedirgin eden görüntü Ağlar dolup taştı... Dokunmayın uyarısıTedirgin eden görüntü! Ağlar dolup taştı... 'Dokunmayın' uyarısı#Hatay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Boluspor, Ankara Keçiörengücü'yle yenişemedi

#Spor Toto 1. Lig#Boluspor#Ankara Keçiörengücü
Boluspor, Ankara Keçiörengücüyle yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Emir Eray Eyisoy xx

Boluspor: Bartu Kulbilge xx, Abdurrahim Dursun xx (Bülent Cevahir dk. 29 xx), Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Kasongo dk. 46 xx), Gökhan Karadeniz xx (Novak dk. 82 ?), Abdurrahman Canlı xx, Kemal Rüzgar xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Roshi xx, Berk Yıldız xx (Bregu dk. 63 xx)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Dingil xx, Ogün Bayrak xx, Fatih Solmaz xx, Taşkın Çalış xx (Manaj dk. 46 xx), Iskandarlı xx (Ziya Alkurt dk. 42 xx, Uğur Utlu dk. 82 ?), Uzodimma xx, Alhassan xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Taşkın Çalış, Uzodimma, Alhassan (Ankara Keçiörengücü), Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Roshi, Zahit Çınar (Boluspor)

Haberin Devamı

Boluspor, Ankara Keçiörengücüyle yenişemedi

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Berk Yıldız’a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

22. dakikada ceza sahası dışına gönderilen topa gelişini vuran Olawoyin’in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

54. dakikada Olawoyin’in ceza sahası içine yaptığı ortada Hamza Gür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Boluspor, Ankara Keçiörengücüyle yenişemedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Boluspor#Ankara Keçiörengücü

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası