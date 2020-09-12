Boluspor Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? TFF 1. Lig'de haftanın programı

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başladı. Sezonun ilk maçı Menemenspor-Altınordu arasında gerçekleşecek. Ligin ikinci karşılaşması olma özelliğini taşıyan Boluspor - Keçiörengücü maçı ise 12 Eylül Cumartesi günü yani bugün gerçekleşecek. Mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Mustafa Kürşad Filiz olacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. Peki, Boluspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta verilecek?



12 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor ile Keçiörengücü maçı, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak.



TFF LİG’TE 1. HAFTANIN PROGRAMI



11 Eylül Cumartesi

19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

12 Eylül Pazar

16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Ankaraspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

13 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)