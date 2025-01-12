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Boluspor, Adanaspor'u eli boş gönderdi

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#Futbol#Boluspor#Adanaspor
Boluspor, Adanasporu eli boş gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 18:26

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, konuk ettiği Adanaspor’u 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 3-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Jefferson vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
43. dakikada sol kanatta ceza sahasına giren Mukairu'nun pasında Avramovski topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0
68. dakikada Yepie Yepie’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Innocent, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
73. dakikada Enes’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Avramovski kafayla topu filelere yolladı. 3-1

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Azad İlhan, Kürşathan Akın
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Onur Ulaş, Oğuz Kağan Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 90+2), Berk Yıldız, Jefferson (Siraçhan Nas dk. 86), Daniel Avramovski (Estrela dk. 74), Paul Mukairu (Anıl Koç dk. 87), Hüsamettin Yener (Vusal Iskandaralı dk. 90+3), Enes Alıç, Işık Kaan Arslan
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Camara, Khouma Babacar, Hakan Bilgiç
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Fofana, Dabo (Doğukan Emeksiz dk. 46), Donkor, Innocent (Yasin Arda dk. 90+2), Metehan Altunbaş (Cem Güzelbay dk. 64), Amadou Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Mehmet Feyzi, Yepie Yepie
Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Tapsoba, Dıakıte, Ferhat Katipoğlu,
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Jefferson (dk. 39 pen.), Daniel Avramovski (dk. 43 ve 73) (Boluspor), Innocent (dk. 68) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Donkor (dk. 57) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Metehan Altunbaş, Fatih Kurucuk, Innocent (Adanaspor), Hüsamettin Yener (Boluspor)

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#Futbol#Boluspor#Adanaspor

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