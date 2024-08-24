Boluspor 2 golle kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
44. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Avramovski'nin sert şutunda defanstan seken meşin yuvarlak, kaleye yönelerek filelere gitti. 1-0
64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Berk Yıldız’ın şutunda kaleci Ege gole izin vermedi.
73. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahası içinde Faye, topu ağlara gönderdi. 1-1
81. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Avramovski kafayla topu filelere yolladı. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Isgardarli), Oulare, Onur Ulaş, Babacar (Dk. 69 Hüsamettin Yener), Işık Kaan Arslan, Avramovski (Dk. 86 Ishak Karaoğul), Estrela (Dk. 75 Burak Asan)
Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu, Sakıb Aytaç, Laine (Dk. 87 Abuzer Gaffar Toplu), Hamza Catakovic (Dk. 79 Furkan Orak), Faye, Nzaba, Sefa Narin (Dk. 61 Alper Karaman), Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 79 Talha Özcan), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 61 Fernandes)
Goller: Dk. 45 ve 81 Avromovski (Boluspor), Dk. 72 Faye (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Ceylan (Esenler Erokspor), Dk. 87 Burak Asan (Boluspor)