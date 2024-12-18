Boluspor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? ZTK 5. eleme turu maçı!

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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Boluspor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya geliyor. Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları oynanıyor. Zaman zaman çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmalar ekranlara geliyor. İşte Boluspor - 1461 Trabzon FK maçı maç saati ve yayın bilgisi detayları…

BOLUSPOR - 1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Boluspor - 1461 Trabzon FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:

18 Aralık Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

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13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)