Boluspor 1-4 Bandırmaspor maç özeti (TFF 1. Lig play-off)

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Boluspor ile Bandırmaspor, TFF 1. Lig yükselme play-off 2. turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, final yolunda avantajı kaptı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixão kaydetti.

Boluspor'un ise tek sayısı 27. dakikada Hasani'den geldi.

İlk tur maçlarında Bandırmaspor, sahasında Erzurum FK'yı 2-0'la Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçerek adını ikinci tura yazdırmıştı.

Rövanş mücadelesi 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak ve finale çıkan takım Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar'ın vuruşunda kaleci Akın gole izin vermedi.

12. dakikada uzun pasla ceza sahası önünde topla buluşan ve rakip oyunculardan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kalan Diony, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

27. dakikada ceza sahası içerisinde gelişen atakta İshak Karaoğul'un ayağından aştığı top savunmadan sekerek Hasani'nin önünde kaldı. Hasani, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Murat Cem'in vuruşu önce direğe sonra kaleci Çağlar'a çarparak kornere çıktı.

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47. dakikada İbrahim Kaya’nın sağ çaprazdan ceza sahasına attığı pasta kale önünde topla buluşan Murat Cem Akpınar, meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-2

57. dakikada ceza sahası içerisinde seken topa kafa vurmak isteyen Atınç’ı, Fethi Özer formasından çekerek düşürdü. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı noktasına gelen Billal Messaouidi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

67. dakikada Messaouidi’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

88. dakikada kendi yarı alanından topla çıkan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılarak hızla ilerledi. Ceza sahası dışı sağından arka direğe ortasında Marco Paixao topu topu filelere gönderdi. 1-4