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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 19:27,Son Güncelleme:/

Boluspor 1-1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

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Boluspor 1-1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın 67. dakikasında bir pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 78 Delarge), Kidric (Dk. 46 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Foxi, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 81 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir (Dk. 89 Abdülkadir Kayalı), Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 46 Ezeh), Mrsic

Goller: Dk. 17 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 63. Kubilay Türk Yılmaz (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Hodzic, Dk. 45 Anıl Taşdemir, Dk. 84 Mrsic, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Mustafa Durak, Dk. 69 Emre Öztürk (Boluspor)

Boluspor 1-1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

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