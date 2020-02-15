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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 19:35,Son Güncelleme:/

Boluspor 1-1 Cesar Grup Ümraniyespor

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Boluspor 1-1 Cesar Grup Ümraniyespor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Boluspor ile Cesar Grup Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Boluspor yedek kulübesinde bulunan ve hakemin kararına tepki gösteren yardımcı antrenör Uğur Okur, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cimali Bişi, Bilal Kısa (Dodo), Arif Morkaya (Dk. 90 1 Melih Okutan), Halilovic, Dzon (Dk. 76 Fethi Özer), Kidric, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar), Nouri (Dk. 79 Mücahit Can Akçay), Glumac, Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Hasic), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 44 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 85 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Arif Morkaya, Dk. 25 Dzon, Dk. 45 Kidric, Dk. 58 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 Halilovic (Boluspor), Dk. 53 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor)

Boluspor 1-1 Cesar Grup Ümraniyespor

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