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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig: Boluspor 0-0 Balıkesirspor

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TFF 1. Lig: Boluspor 0-0 Balıkesirspor
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TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı, Hamza Gür (Dk. 70 Papa Diouf), Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 87 Marlon Da Silva), Edwin Gyasi (Dk. 87 Araz Abdullayev), Aykut Demir, Haris Hajdarevic (Dk. 46 Burak Asan), Burak Bekaroğlu (Dk. 74 Emin Bayram), Mustafa Çeçenoğlu
Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Antonio Mrsic (Dk. 74 Sedat Dursun), Oğuzhan Çapar, Arb Manaj (Dk. 83 Nemanja Mihajlovic), Birol Parlak, Hasan Özkan (Dk. 74 Foxi Kethevoama), Doğa İşeri, Taşkın Çalış (Dk. 10 Enes İlkin), Muhammed Durmuş (Dk. 74 Roman Bezjak), Cumali Bişi
Sarı kart: Dk. 33 Oğuzhan Çapar, Dk. 41 Cumali Bişi, Dk. 81 Foxi Kethevoama (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 64 Aykut Demir, Dk. 89 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor)

TFF 1. Lig: Boluspor 0-0 Balıkesirspor

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