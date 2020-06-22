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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 00:39,Son Güncelleme:

Boluspor 0-0 Altınordu

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Boluspor 0-0 Altınordu
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Kidric), Seth, Arif Morkaya, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler (Dk. 53 Bilal Kısa), Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün, Kemal Rüzgar (Dk. 66 Yasin Ozan), Muhammed Mert (Dk. 87 Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 90 4 Hüsamettin Yener), Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Batuhan Kırdaroğlu), Furkan Çil, Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu

Sarı kart: Dk. 24 Onur Taha Takır (Altınordu)

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