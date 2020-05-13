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GeriFutbol Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, Göynük Belediyespor'dan istifa etti
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 14:59,Son Güncelleme:

Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, Göynük Belediyespor'dan istifa etti

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Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, Göynük Belediyespor'dan istifa etti
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Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35), Göynük Belediyespor'daki görevinden ayrıldı.

Ocak ayında Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçilmişti.

Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı olmuştu. 3 çocuk annesi Aydın, görevinden ayrıldı. DHA'nın telefonla ulaştığı Ayşe Aydın, "Kulüpte sorunlarım vardı. Bıraktım" dedi.

Bolunun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, Göynük Belediyespordan istifa etti

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