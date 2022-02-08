Bolu Belediyespor 1 - 3 VakıfBank (Maç özeti)

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Misli.com Sultanlar Ligi’nde Bolu Belediyespor, kendi evinde VakıfBank’a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan VakıfBank ilk seti 25-7’lik skorla önde tamamladı. 2’nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-20’lik skorla alarak durumu 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın 3’üncü setinde ise Bolu Belediyespor oyuna ortak olarak 27-25’lik üstünlükle skoru 2-1 yaptı. 4’üncü sette oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-17’lik skorla alarak maçı 3-1’lik galibiyetle noktaladı.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, Yelyzaveta, Kharchenko, Calderon, Naz İdil Kambur, Ceren Baysal (Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Braga, Ogbogu, Haak, Derya Cebecioğlu (Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Bartsch, Aylin Acar)

Setler: 7-25, 20-25, 27-25, 17-25

Süre: 98 dakika (18, 27, 31, 22)