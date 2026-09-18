Bologna'dan Tedesco için açıklama! 'Umduğumuz sonuçları alamadık'

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Bologna'da Domenico Tedesco'nun görevine son verilmesinin ardından kulübün CEO'su Claudio Fenucci, açıklamalarda bulundu.

"Tedesco ile kısa bir süre birlikte çalıştık ve ligin dördüncü haftasının ardından onu görevden almaya karar verdik. Bu, bizim alışkanlıklarımızın dışında bir karardı. Ona teşekkür ediyoruz çünkü bu ayları onunla paylaştık ve çok iyi bir insani ilişki kurduk. Kendi yöntemlerini uygulamaya çalışan bir profesyoneldi, ancak çeşitli nedenlerden dolayı umduğumuz sonuçları alamadık.

Teknik direktörü bu kadar hızlı değiştirme kararı aldık. Sartori ve Di Vaio ile birlikte çalışma yöntemlerini, teknik direktörün ortaya koyduğu planı ve bunun takımın performansına yansımalarını değerlendirdiğimizde endişelendik. Çünkü teknik direktörün takıma etki etme kapasitesinin beklentilerimizin altında olduğunu düşünüyorduk.

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Bu teknik bir karardı ancak bu karar, geçmişte işe yarayan ve gelecekte de işe yarayacak teknik direktörün çalışma yöntemine yönelik bir değerlendirme olarak görülmemeli. Ancak takımımıza etki etme kapasitesi beklentilerimizin altında kaldı. Takımın gidişatından endişeliydik. Takımın, teknik direktörün istediklerini sahaya yansıtamadığı görülüyordu.

Önümüzde uzun bir milli ara varken müdahale etmeye karar verdik. Bu, teknik direktörün takıma etki etme kapasitesine ilişkin bir değerlendirmeydi. Kulüp açısından alışılmadık bir kararı hızlandırmak durumunda kaldık."