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Haber Giriş: 02.08.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Bologna-Torino maçı saat kaçta hangi kanalda? İtalya Serie A Bologna-Torino maçının detayları

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Bologna-Torino maçı saat kaçta hangi kanalda? İtalya Serie A Bologna-Torino maçının detayları
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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. İtalya Serie A'nın karşılaşmalarından biri Bologna ve Torino arasında gerçekleşecek. 38. hafta mücadelesinde Torino, bir diğer İtalyan takımı Torino'ya konuk olacak. Her iki takımın da kadrosunda eksiklikler bulunuyor. Maçın yayın saati için geri sayım devam ederken, futbol severler Bologna-Torino karşılaşmasının kanalı ve saatini araştırıyor. Peki, Bologna-Torino maçı saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı Bologna - Torino karşılaşmasıyla devam ediyor. Bologna, serinin 38. haftasında evinde Torino'yu ağırlayacak. Bologna'da Ladislav Krejci, Takehiro Tomiyasu ve Mattia Bani bu maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Daniele Baselli, Lorenzo De Silvestri, Armando Izzo, Soualiho Meité ve Lyanco oynayamayacak. Peki, Bologna-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Torino maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

 

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