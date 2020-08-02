Bologna-Torino maçı saat kaçta hangi kanalda? İtalya Serie A Bologna-Torino maçının detayları

İtalya Serie A heyecanı Bologna - Torino karşılaşmasıyla devam ediyor. Bologna, serinin 38. haftasında evinde Torino'yu ağırlayacak. Bologna'da Ladislav Krejci, Takehiro Tomiyasu ve Mattia Bani bu maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Daniele Baselli, Lorenzo De Silvestri, Armando Izzo, Soualiho Meité ve Lyanco oynayamayacak. Peki, Bologna-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Torino maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.