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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 01:54 | Son Güncelleme:

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü yendi

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Serie A takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendiği bildirildi.

Bologna Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcının, prosedür gereği ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin de sonucunun negatif çıktığı ve iyileştiği belirtildi.

Mihajlovic'in yarından itibaren normal şekilde çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Kulüp, 23 Ağustos’ta Sırp teknik adamın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Mihajlovic’in yaz tatilini, virüsün ülkede yayılma noktası haline gelen Sardinya Adası'nda geçirdiği ve Kovid-19’u burada kapmış olabileceği belirtilmişti. Mihajlovic, geçen sezon boyunca da lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.

Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, koronavirüsü yendi

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