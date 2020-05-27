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GeriFutbol Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 20:30,Son Güncelleme:

Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu

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Bologna takımında Kovid-19 şüphesi toplu idmanları durdurdu
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna’nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) şüphelenilmesi sebebiyle tedbir maksatlı grup halindeki antrenmanlar durduruldu.

Bologna kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımdaki son testler doğrultusunda, teknik heyetten bir kişide Kovid-19 olmasından şüphelenildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni testlerin yapılacağı ve bunların sonuçları gelinceye kadar yarından itibaren tedbir maksatlı bireysel idmanlara dönüleceği, farklı saatlerde ortak alanlar kullanılmadan faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi.

Kulübün açıklamasında, söz konusu şüpheli vakanın Kovid-19 olduğunun teyidi durumunda, takımın kampa alınarak izolasyonun sağlanacağı ifade edildi.

Bologna, Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve ciddi şekilde etkilenen İtalya'da, sıkı karantina tedbirlerinin ilk kez gevşetildiği 4 Mayıs'tan sonra bireysel idmanları başlatan ilk takımlardan biri olmuştu.

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