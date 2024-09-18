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Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle!

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Bologna#Shakhtar Donetsk
Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 15:07

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugünün maçlarıyla devam ediyor. İtalya ekibi Bologna, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini ağırlıyor. Her iki ekip de sahadan yeni sezonun ilk puanını alarak ayrılmak istiyor. Peki Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Bologna ve Shakhtar Donetsk, bu akşam karşı karşıya geliyor. Yeni sezonun başlamasıyla istediğini alamayan İtalyan ekibi, Shakhtar Donetsk karşısında kazanmak için mücadele edecek. Ukrayna temsilcisi ise yeni sezonda kadrosuna kattığı yeni isimlerle yoluna devam ediyor. Shakhtar Donetsk, ligde oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Şimdi gözler UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında! İşte Bologna-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın bilgileri...

BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna ve Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Bologna Renato Dall’Ara Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek.

18 EYLÜL ÇARŞAMBA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI

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19.45 Bologna-Shakhtar Donetsk
19.45 Sparta Prag-Salzburg
22.00 Club Brugge-Borussia Dortmund
22.00 Celtic-Slovan Bratislava
22.00 Manchester City-Inter Milan
22.00 Paris Saint-Germain-Girona

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Bologna#Shakhtar Donetsk

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