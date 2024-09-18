Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle!

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Bologna ve Shakhtar Donetsk, bu akşam karşı karşıya geliyor. Yeni sezonun başlamasıyla istediğini alamayan İtalyan ekibi, Shakhtar Donetsk karşısında kazanmak için mücadele edecek. Ukrayna temsilcisi ise yeni sezonda kadrosuna kattığı yeni isimlerle yoluna devam ediyor. Shakhtar Donetsk, ligde oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Şimdi gözler UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında! İşte Bologna-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın bilgileri...

BOLOGNA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna ve Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Bologna Renato Dall’Ara Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek.

18 EYLÜL ÇARŞAMBA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI

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19.45 Bologna-Shakhtar Donetsk

19.45 Sparta Prag-Salzburg

22.00 Club Brugge-Borussia Dortmund

22.00 Celtic-Slovan Bratislava

22.00 Manchester City-Inter Milan

22.00 Paris Saint-Germain-Girona