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Bologna, Napoli'ye 4 önemli ismi götürmedi! Bu maça "Süper Oran" ile Misli.com'da iddaa oyna...

#Misli.Com#İddaa#Napoli Bologna
Bologna, Napoliye 4 önemli ismi götürmedi Bu maça Süper Oran ile Misli.comda iddaa oyna...

İtalya Serie A'da sezonun flaş takımlarından biri olan Napoli, çok önemli isimlerini deplasmana götüremeyen Bologna'yı Stadio Diego Armando Maradona'da konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İtalya'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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NAPOLI

Sezona Luciano Spaletti ile başlayan ve ilk 8 hafta fire vermeden 24 puan toplayan Napoli, geçtiğimiz hafta sonu Roma deplasmanında golsüz berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşamıştı.

Savunmadan Kevin Malcuit, orta alandan Adam Ounas sakat. Roma maçını pas geçen Konstantinos Manols'ın durumu maç saati netleşecek.

Esas eksik ise Spaletti olacak. Roma maçında kırmızı kartla tribünlere yollanmıştı, maç sonrası da bunu hak etmediğini dile getirmişti.

Bologna maçı öncesi de; "Zor maç olacak, Milan'ın kazanıp bizden liderliği alması önemli değil. Biz kendi işimize bakacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız..." dedi.

Sıkışık fikstürde rotasyon beklentisi yüksek. Fabian Ruiz ilk 11'de devam edip orta alanda yanına Eljif Elmas ile Diego Demme gelebilir. Son 4 maçın 3'ünde kenardan gelen Hirving Lozano'yu ilk 11'de izleyebiliriz.

Sol kanatta Lorenzo Insigne ile en ilerde Victor Osimhen değişmeyecektir...

BOLOGNA

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Puan tablosunda dalgalı performansına paralel bir yerde bulunan Bologna, son olarak Milan karşısında 4-2 kaybetmesine rağmen taraflı tarafsız her kesimden övgü almıştı.

10 kişi 2-0'dan 2-2'ye getirdiler ancak 9 kişi kalınca 84. dakikaya kadar direnebildiler. 3-2'ye rağmen son bir hamle yaparlar mı derken Zlatan Ibrahimovic'in golüyle havlu attılar...

Savunma merkezinden Adama Soumaoro ile "10 numara" Roberto Soriano cezalı. Önemli golcü Marko Arnautovic ile sezona as stoper olarak başlayan Kevin Bonifazi sakat.

TD Sinisa Mihajlovic'in sağ bek Lorenzo De Silvestri'yi savunma üçlüsüne kaydırması bekleniyor. Onun kanadını da tamamen Andreas Skov Olsen'e verecek gibi duruyor. Solda enerjisiyle Aaron Hickey oynamaya devam eder.

Arnautovic ve Soriano'nun yokluğunda Musa Barrow'a Sydney van Hooijdonk ve Federico Santander eşlik edecektir.

Bologna, Napoliye 4 önemli ismi götürmedi Bu maça Süper Oran ile Misli.comda iddaa oyna...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Napoli son 8 resmi maçın 6'sında kalesini gole kapattı!

- Bologna'nın ligdeki son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

İTALYA SERİE A'YA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Napoli ile Bologna'yı karşı karşıya getirecek İtalya Serie A mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde Napoli galibiyetine 1,18 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,25'ten oynayabilirsiniz. "İY 1.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,87 iken Misli.com'da 1,90!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Napoli kazanır" oldu!

%63'lük kesim bu sezon İtalya sınırları içinde Milan ile birlikte en formda iki takımdan biri olan Napoli'nin, taraftarı önünde Bologna karşısında kazanacağını düşünüyor...

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%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Bologna, Napoliye 4 önemli ismi götürmedi Bu maça Süper Oran ile Misli.comda iddaa oyna...

Bologna'nın İskoç sol beki Aaron Hickey'nin Hibernian günleri! Edinburgh Derbisi'nde galibiyeti getiren gol...

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