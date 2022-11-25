Anadolu Efes, Euroleague'de seriye bağladı

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THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 85-80 yenerek üst üste 3. toplamda ise 5 galibiyetini elde etti.

Büyük bir çekişme içinde geçen ilk çeyrekte lacivert beyazlı ekip 19-18 üstünlük sağladı. 2. periyotta çekişme sürerken, Efes, son 1 dakikada Clyburn’ün isabetli 4 serbest atışıyla arayı biraz açtı ve ilk yarıyı 40-34 tamamladı. 2. devre kontrolü ele alan ve bir ara 14 sayılık farkı (61-47) bulan Efes, 4. çeyreğe 63-53 ile girdi ve karşılaşmayı da 85-80 kazandı.

EN SKORER CLYBURN

Üst üste 3. galibiyetini alan temsilcimizde Clyburn 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Beaubois de 19 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 blokla öne çıktı.