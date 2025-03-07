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Bolivya'da akıllara durgunluk veren sahte kimlik skandalı: Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu, milli takıma kadar yükseldi!

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#Futbol#Bolivya#Diego Montano
Bolivyada akıllara durgunluk veren sahte kimlik skandalı: Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu, milli takıma kadar yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 16:14

Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen bir futbolcunun, ölen kardeşinin kimliğini çaldığı ortaya çıktı. Kimlik hırsızlığıyla milli takıma kadar yükselen Diego Montano suçu ortaya çıkınca iki yıl futboldan men edilirken, takımına 33 puan silme cezası, kulüp yöneticilerine de 3'er yıl hak mahrumiyeti verildi.

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Güney Amerika'da dünya futbolunu derinden sarsan, akıllara durgunluk veren yeni bir skandal yaşandı.

Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen Gabriel Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbolculuk yaptığı ve asıl adının Diego Montano olduğu, yaşının da iddia ettiği gibi 20 değil 25 olduğu ortaya çıktı.

MİLLİ TAKIMA BİLE ÇAĞRILDI

Yaklaşık 4 yıl önce, ölen kardeşinin kimliğiyle Club Aurora alt yapısına kayıt yaptıran Montano, geçtiğimiz yıl A takıma yükseldi.

Club Aurora'nın A takımında 30 resmi maça çıkan Montano, 9 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

Bu performansın ardından Montano, Bolivya Milli Takımı'nın Şili ve Venezuela ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı. Ancak forma şansı bulamadı.

OYUNCUYA 2 YIL FUTBOLDAN MEN, TAKIMINA 33 PUAN SİLME CEZASI, YÖNETİCİLERE 3'ER YIL HAK MAHRUMİYETİ!

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Royal Pari kulübünün şikayeti üzerine harekete geçen Bolivya Spor Disiplin Mahkemesi, yaptığı incelemeler neticesinde kimlik hırsızlığı yapıldığına kanaat getirdiklerini belirterek verilen cezaları duyurdu.

Mahkemeden yapılan açıklamada Diego Montano'nun iki yıl futboldan men edildiği, kulübü Club Aurora'ya 33 puan silme cezası verildiği ve gelecek sezon lige -33 puanla başlayacakları belirtildi.

Ayrıca Club Aurora Başkanı Jaime Cornejo ve kulüp yöneticisi Sandra Valencia'nın da üçer yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı açıklandı.

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#Futbol#Bolivya#Diego Montano

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