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GeriFutbol Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon grupları açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon grupları açıklandı

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Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon grupları açıklandı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3'er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak.

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi
Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi

4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

Misli.com 2. Ligde 30. hafta maçları oynanacak
Misli.com 2. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak

2020-2021 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e 7 ve daha fazla takımla katılan illerin hangi grupta yer alacaklarının kuraları ve tüm grupların fikstür çekimi 26 Mart Cuma günü saat 15.00'te İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılacak olup, TFF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

 

Bölgesel Amatör Ligde yeni sezon grupları açıklandı

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