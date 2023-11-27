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Bölgesel Amatör Lig'de Pablo Batalla fırtınası! Nilüfer Belediye FSK 7'de 7 yaptı...

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#Bölgesel Amatör Lig#Pablo Batalla#Nilüfer Belediye FSK
Bölgesel Amatör Ligde Pablo Batalla fırtınası Nilüfer Belediye FSK 7de 7 yaptı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 10:41

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Altınova Belediyespor’u 2-0 yendi ve Pablo Batalla önderliğinde 7'de 7 yaptı.

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Nilüfer Belediye FSK, Altınova Belediyespor ile Hersekzade Ahmet Paşa Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan taraf Nilüfer ekibi, 45. dakikada Ali Şentürk’ün penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başlaması ile birlikte Altınova Belediyespor, oyunu Nilüfer Belediye FSK yarı alanına yıkarak etkili olmaya çalıştı. Yalova ekibinin 25 dakikalık baskısında Nilüferli futbolcular savunmada hata yapmayarak, rakibine gol şansı tanımadı.

Bölgesel Amatör Ligde Pablo Batalla fırtınası Nilüfer Belediye FSK 7de 7 yaptı...

Maçın 70. dakikasından sonra oyun kontrolünü tekrar ela alan Nilüfer Belediye FSK, rakip yarı sahada hücum baskısını artırdı.

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Mavi yeşil beyazlılar, 84. dakikada Sinan Yıldırım’ın ayağından 2. golü buldu ve maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Pablo Batalla yönetimindeki Nilüfer Belediye FSK bu sonuçla puanını 21’e yükselterek, namağlup liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Ligde Pablo Batalla fırtınası Nilüfer Belediye FSK 7de 7 yaptı...

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#Bölgesel Amatör Lig#Pablo Batalla#Nilüfer Belediye FSK

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