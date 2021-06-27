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GeriFutbol Bölgesel Amatör Lig'de ilginç olay! Şampiyon kurayla belirlenecek
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Bölgesel Amatör Lig'de ilginç olay! Şampiyon kurayla belirlenecek

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Bölgesel Amatör Lig'de ilginç olay! Şampiyon kurayla belirlenecek

Bölgesel Amatör Lig'de 30 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Aynı puana ve averaja sahip iki takımdan şampiyonu, çekilecek kura belirleyecek.

Spor Arena/ Efkan BUCAK Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 7. Grup’ta sezon sonu ilginç bir tablo ortaya çıktı...

Dört Bursa takımının yer aldığı grubu Görükle İpekspor ve Mustafakemalpaşa Belediyespor 11’er puanla zirvede tamamladı. İki ekibin aralarında oynadıkları maçlar berabere bittiği için şampiyonu kura çekimi belirleyecek.

Bölgesel Amatör Ligde ilginç olay Şampiyon kurayla belirlenecek

Amatör liglerde normal şartlarda böyle durumlarda takımlar arasında ekstra baraj maçı oynanmakta ancak TFF bu sezona özel BAL’da ikili averajları eşit olan takımlar arasında kura çekme kararı almıştı. Geçen sezon da pandemi nedeniyle amatör kümeleri yarım kalan birçok ilde BAL’a yükselen takımları kura çekimleri belirlemişti.

Bölgesel Amatör Ligde ilginç olay Şampiyon kurayla belirlenecek

1991'DEN SONRA BİR İLK

Ulusal seviyede kura çekimi ise en son 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Amatör Lig’de gerçekleşmişti. O sezon Ankara Köy Hizmetleri ve Ankara DSİ takımlarının ikili averajları eşit olunca kura çekilmiş ve Köy Hizmetleri ikinci tura çıkmıştı. O kurayı kazanan sarı lacivertli ekip ikinci tur grubunu da üçlü averajla şampiyon tamamlayıp 3. Lig’e yükselmişti.

Bölgesel Amatör Ligde ilginç olay Şampiyon kurayla belirlenecek

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