Bölgesel Amatör Lig'de ilginç olay! Şampiyon kurayla belirlenecek

Spor Arena/ Efkan BUCAK Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 7. Grup’ta sezon sonu ilginç bir tablo ortaya çıktı...

Dört Bursa takımının yer aldığı grubu Görükle İpekspor ve Mustafakemalpaşa Belediyespor 11’er puanla zirvede tamamladı. İki ekibin aralarında oynadıkları maçlar berabere bittiği için şampiyonu kura çekimi belirleyecek.

Amatör liglerde normal şartlarda böyle durumlarda takımlar arasında ekstra baraj maçı oynanmakta ancak TFF bu sezona özel BAL’da ikili averajları eşit olan takımlar arasında kura çekme kararı almıştı. Geçen sezon da pandemi nedeniyle amatör kümeleri yarım kalan birçok ilde BAL’a yükselen takımları kura çekimleri belirlemişti.

1991'DEN SONRA BİR İLK

Ulusal seviyede kura çekimi ise en son 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Amatör Lig’de gerçekleşmişti. O sezon Ankara Köy Hizmetleri ve Ankara DSİ takımlarının ikili averajları eşit olunca kura çekilmiş ve Köy Hizmetleri ikinci tura çıkmıştı. O kurayı kazanan sarı lacivertli ekip ikinci tur grubunu da üçlü averajla şampiyon tamamlayıp 3. Lig’e yükselmişti.

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