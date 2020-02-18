Bold Pilot ne zaman öldü? Şampiyon at Bold Pilot'un hikayesi

Özdemir Atman'ın yetiştiricisi olduğu Atman Ekürisi'ne ait İngiliz kanı taşıyan Bold Pilot Bizim İçin Şampiyon filminin ekranlara gelmesiyle bir kez daha merak konusu oldu. Türk atçılığının duayen ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot'un Gazi Koşusu’nda kırdığı rekor hala kırılamadı. Birçok başarıya imza atan Bold Pilot, jokey Halis Karataş ile adını Türk atçılık tarihine yazdırmıştı. İşte, Bold Pilot ile ilgili merak edilenler.

Bold Pilot, Özdemir Atman'ın yetiştiricisi olduğu Atman Ekürisi'ne ait İngiliz kanı taşıyan Türk yarış atıdır. İlk yarışına Veliefendi'de, 28 Mayıs 1995 tarihinde 900 m. çim pistte çıkan Bold Pilot Şartlı-1 olarak Asuvan koşusu olarak düzenlenen bu yarışı Halis Karataş idaresinde birinci olarak tamamladı. Joker Halis Karataş ile büyük şampiyonluklara imza atan İngiliz atı Bold Pilot, yarış yaşamına 28 Mayıs 1995 tarihinde Veliefendi'de başladı. Bold Pilot son olarak 1998 yılında 3 kez start alıp, bunlardan Fevzi Çakmak Koşusu'nu kazandı. Safkan 16 Ağustos Pazar günü katıldığı Başbakanlık Koşusu ile pistlere unutulmaz bir şampiyon olarak veda etti. Bold Pilot'ın 2003 yılında başlayan aygırlık kariyerinde ise bugüne kadar toplam 32 koşan yavrusundan 11'i yarış kazanma başarısını gösterdi. Yarış kariyeri boyunca katıldığı toplan 30 yarışın sadece 1 tanesinde ilk dört atın dışında kalmıştır. Bold Pilot 30 Nisan 2015 tarihinde yaşlılıktan kaynaklı olarak hayata veda etti.