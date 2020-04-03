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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 21:41,Son Güncelleme:/

Bokstaki ağır sıklet unvan maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi

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Bokstaki ağır sıklet unvan maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi
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Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi

Organizasyonun düzenleyicisi Matchroom Boxing'den yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.

Karşılaşmanın yeni tarihi üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, "Tottenham Hotspur Stadı'nın bu dövüşe ev sahipliği yapma olasılığını araştırmaya devam edeceğiz." denildi.

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