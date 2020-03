Boksta Tokyo 2020 Avrupa elemeleri ertelendi

Passersby holding sunshades walk past Olympic rings displayed at Nihonbashi district in Tokyo, Japan, on Aug. 5, 2019. (REUTERS Photo)

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, IOC bünyesindeki boks çalışma grubu, 14 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan ve 24 Mart'a kadar sürecek organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden durdurulmasını kararlaştırd Yerel organizasyon komitesinin kararıyla 3. gün maçlarına seyircilerin alınmadığı turnuvada, 13 Türk sporcu mücadele ediyordu. Milli takım kafilesinde ayrıca Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2 federasyon yetkilisi, 7 antrenör ve bir sağlık görevlisi bulunuyor. Öte yandan, 26 Mart-3 Nisan tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek Amerika kıtası elemeleri ve Fransa'nın başkenti Paris'in 13-20 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı dünya elemeleri de ertelendi. - Batuhan Çiftçi olimpiyat vizesi aldı İlk 3 günde ringe çıkan milli boksörlerden Batuhan Çiftçi, çeyrek finale yükselerek erkekler 52 kiloda kota için gerekli dereceyi elde etti. Buse Naz Çakıroğlu (kadınlar 51 kilo) ve Busenaz Sürmeneli (kadınlar 69 kilo), adlarını çeyrek finale yazdırdı. Kadınlarda Aycan Güldağı (57 kilo) ile Esra Yıldız (60 kilo), erkeklerde de Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo) ve Mücahit İlyas (91 kilo) son 16 turuna çıktı. Şennur Demir (kadınlar 75 kilo), Bayram Malkan (erkekler 81 kilo) ve Eren Uzun (erkekler 91 kilo), erteleme nedeniyle maça çıkamadı. Erkekler 57 kiloda yarışan Hakan Doğan ise elendi.

