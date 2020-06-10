Boksta dev buluşma: Anthony Joshua ve Tyson Fury

Boksta dev buluşma gerçekleşiyor. Anthony Joshua'nun menajeri Eddie Hearn müjdeyi verdi.

Anthony Joshua'nun menajeri Eddie Hearn, ""Büyük ilerleme kaydediyoruz. Hala üstesinden gelinecek çok şey var. Mekanlara ve tarihlere bakıyoruz. Joshua ve Fury'nin mücadelenin mali şartları konusunda hemfikir olduklarını söylemek doğru olur" şeklinde açıklama yaptı.

Fury ve Joshua'nın iki maç üzerinden anlaştığı ve detayların görüşüldüğü belirtildi.