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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:30,Son Güncelleme:

Boksta dev buluşma: Anthony Joshua ve Tyson Fury

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Boksta dev buluşma: Anthony Joshua ve Tyson Fury
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Anthony Joshua'nın menajeri, Tyson Fury ile 2 maç için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Boksta dev buluşma gerçekleşiyor. Anthony Joshua'nun menajeri Eddie Hearn müjdeyi verdi.

Anthony Joshua'nun menajeri Eddie Hearn, ""Büyük ilerleme kaydediyoruz. Hala üstesinden gelinecek çok şey var. Mekanlara ve tarihlere bakıyoruz. Joshua ve Fury'nin mücadelenin mali şartları konusunda hemfikir olduklarını söylemek doğru olur" şeklinde açıklama yaptı.

Fury ve Joshua'nın iki maç üzerinden anlaştığı ve detayların görüşüldüğü belirtildi.

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