×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Boks eldivenleri kampa ulaştı! A Milliler'den Mike Tyson'a imzalı forma...

Güncelleme Tarihi:

#Bizim Çocuklar#Mike Tyson#EURO 2024
Boks eldivenleri kampa ulaştı A Millilerden Mike Tysona imzalı forma...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 12:12

Geçtiğimiz gün milli takımımıza Avusturya karşısında başarı dileyen Mike Tyson'ın, imzalı eldivenleri kampa ulaştı. Milli futbolcularımız da efsane boksör için forma imzaladı.

Haberin Devamı

Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınDünyaca ünlü boksör Mike Tyson’dan Avusturya karşısında Türkiye’ye destekDünyaca ünlü boksör Mike Tyson’dan Avusturya karşısında Türkiye’ye destekHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bizim Çocuklar#Mike Tyson#EURO 2024

BAKMADAN GEÇME!