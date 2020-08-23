Boğaz'da büyük heyecan! 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bugün...

Farklı ülkelerden sporcular Asya'yla Avrupa’yı kulaçlarla birleştirecekler. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 32. kez düzenlenecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışta sporculara, İstanbul'un muhteşem tarihi ve doğal güzellikleri eşlik edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda sıkı tedbirler alındı.

Kanlıca ve Kuruçeşme arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek yarışta sosyal mesafeye ve temassızlık ilkesine dikkat edilecek.

45 ülkeden 493’ü kadın, toplam 2 bin 166 sporcunun katılacağı Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışı saat 09.45’ten itibaren TRT SPOR2’den canlı olarak yayınlanacak.

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