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Futbol
BODRUM, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Bodrumspor’un Deniz Kadah ısrarı sürüyor

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Bodrumspor’un Deniz Kadah ısrarı sürüyor

Misli.com 2’nci Lig’de yeni sezon öncesi Olcay Şahan, Mehmet Akyüz ve Serdar Özkan ile görüşmelerini sürdüren Bodrumspor, TFF 1’inci Lig Play-Off şampiyonu Altay’la yollarını ayırmaya hazırlanan Deniz Kadah’la temaslarını hızlandırdı.

Gelecek sezon zirveyi hedefleyen yeşil-siyahlılar deneyimli oyuncuya teklifini iletti ve cevap beklemeye başladı.

Kurmayların Deniz transferinde ısrarcı olduğu, transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Deniz’in de iddialı bir ekip kurulması durumunda Bodrumspor formasını giyebileceği vurgulandı.

Geçen sezon Altay’da 15 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 4 gol attı.

Bodrumspor’un Deniz Kadah ısrarı sürüyor

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