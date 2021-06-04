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Futbol
BODRUM, (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Bodrumspor’da Mehmet Akyüz sesleri

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Bodrumspor’da Mehmet Akyüz sesleri

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Bodrumspor’da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor.

Zirveye oynayacak kadroyu kurmak için harekete geçen yönetimin tecrübeli golcü Mehmet Akyüz’le prensipte anlaştığı iddia edildi.

Son olarak 1’inci Lig’de şampiyon olan Adana Demirspor’da forma giyen 35 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve tarafların en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Sakaryaspor’da yetişip Fethiyespor, Bozüyükspor, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Hacettepe, Tavşanlı Linyitspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Adana Demirspor’da görev yapan Mehmet Akyüz kariyerinde çıktığı 380 müsabakada 106 gol attı.

Mehmet Akyüz geride kalan sezonda ise Adana Demirspor formasıyla oynadığı 23 lig müsabakasında 9 gol atarak şampiyonluğa önemli katkı sundu.

Bodrumspor’da Mehmet Akyüz sesleri

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