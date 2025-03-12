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Bodrumspor Teknik Direktörü Morais: Fırsatları değerlendirmemiz gerek

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#Bodrumspor#Teknik Direktör Morais#Çaykur Rizespor
Bodrumspor Teknik Direktörü Morais: Fırsatları değerlendirmemiz gerek
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:15

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü Rizespor deplasmanında gidecek Bodrumspor'da Teknik Direktör Morais açıklamalarda bulundu.

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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, taktik ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların performansından mutlu olduğunu söyledi.

Ligin ve rakiplerin oldukça zorlu olduğunu belirten Morais, "Maçlara hazırlanırken artık rakiplerimizin de sonuçlarına bakmak zorundayız. Çünkü birbirimize yakın gidiyoruz. Biz kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendi çalışmalarımıza bakıyoruz. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor." dedi.

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Her maçın kritik hale geldiğini ifade eden Morais, şöyle konuştu:

"Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesinde bazen ortasında bazen alt sıralarda puan kayıpları gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek. Hem Diogo Sousa hem de diğer oyuncularımıza bireysel olarak parantez açmak gerekiyor. Hedefimizi gerçekleştirme yolunda bireysel olarak adanmış şekildeler. İşlerini en iyi şekilde yaptıklarını görüyoruz. Gösterdikleri özveriden dolayı övgüyü hakkettiklerini söyleyebilirim"

 

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#Bodrumspor#Teknik Direktör Morais#Çaykur Rizespor

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