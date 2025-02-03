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Bodrumspor resmen açıkladı! Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#Bodrumspor#Süper Lig
Bodrumspor resmen açıkladı Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 15:01

Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor, Volkan Demirel ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Son olarak deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıay gelen ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bodrumspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Ege temsilcisi, Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Genç teknik adam Bodrumspor başında 13 müsabakada takımının başında yer alırken 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Bodrumspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Volkan Demirel ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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#Volkan Demirel#Bodrumspor#Süper Lig

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