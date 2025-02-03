Bodrumspor resmen açıkladı! Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Haberin Devamı

Son olarak deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıay gelen ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bodrumspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Ege temsilcisi, Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Genç teknik adam Bodrumspor başında 13 müsabakada takımının başında yer alırken 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bodrumspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Volkan Demirel ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.