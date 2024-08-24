Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Bodrumspor Konyaspor maçı canlı izle

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İlk hafta evinde Gaziantep FK önünde geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan yeşil-beyazlı ekip bu karşılaşmayla Süper Lig'de ilk kez taraftarıyla buluşacak. Taraftarın desteğiyle sahada gülen taraf olmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk defa çıktığımız bu yeni ligde taraftarlarımızla beraber olacağız. Onların gücünü arkamızda hissedeceğiz onlarla beraber de inşallah coşkulu, arzulu, iyi mücadeleci oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız" dedi. Bodrumspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Bodrumspor Konyaspor maçı canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

BODRUMSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

24 Ağustos Cumartesi oynanacak Bodrumspor Konyaspor maçı Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 2 bin, 2'nci kategori 1000, 3'üncü kategori ve 4'üncü kategori 500, misafir tribün 650 TL olarak belirledi.

TARİHE GEÇTİ

Bodrum FK'nın geçen hafta Eyüpspor deplasmanında Süper Lig'deki ilk golünü atarak tarihe geçen Zdravko Dimitrov da açıklama yaptı. Bulgar oyuncu, "Gol attığım için mutluyum ama tabii kaybettiğim için üzgünüm. Bunu telafi etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki maçta umuyorum gerekli puanları alacağız. Bodrumspor’a gelmeden önce çok teklif vardı ama ben diğer insanlarla konuştuğum zaman burayı seçmenin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüm. Burada iyi bir aile var, beni çok iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. O açıdan verdiğim karardan çok memnunum. Tabii ki milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Milli takıma seçilme sebebim de Bodrumspor'da oynuyor olmam ve arkadaşlarımın bana bu süreçte verdiği destek onların sayesinde ben de performansımı gösterdim ve milli takıma seçildim. Orada da elimden geleni yapacağım ama orada oynayıp sağlıklı bir şekilde de buraya gelip performansımı devam ettirmek istiyorum" dedi.

SAMET GÜVENİYOR

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Takımın tecrübeli oyuncularından Samet Yalçın ise, "Çok istediğimiz bu lige iyi başlayamadık. Ne yazık ki iki hafta da istediğimiz sonuçları alamadık. Ama Konyaspor maçıyla beraber toparlanacağımızı düşünüyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Yani sonuçlar istenilen noktaya gelinmediğini gösteriyor ama bir kaynaşmama durumu olmadı aramızda. Gelen arkadaşlar da çok değerli, çok kıymetli, bize katkı sağlayacak arkadaşlar. Hep birlikte el ele verip bu işin üstesinden geliriz inşallah. İlk hedefimiz öncelikle Konya maçını kazanmak. Uzun süreçteyse kümede kalmak, bitirebildiğimiz en üst sırada ligi bitirmek. Kendim için de dolu dolu oynamak, goller, asistler yapmak" diye konuştu.