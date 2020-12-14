MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBodrumspor kahroldu, galibiyeti son anda kaçırdı
GeriFutbol Bodrumspor kahroldu, galibiyeti son anda kaçırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Bodrumspor kahroldu, galibiyeti son anda kaçırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bodrumspor kahroldu, galibiyeti son anda kaçırdı
Abone Olgoogle-news

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tetiş Yapı Elazığspor'la 2-2 berabere kalan Bodrumspor galibiyeti kıl payı kaçırdı.

Mücadelenin 89'uncu dakikasında 2-1 öndeyken penaltı kazanan yeşil-beyazlılar atışı gole çeviremedi.

Skoru 3-1'e getiremeyen Bodrumspor, 90+4'üncü dakikada ise kalesinde golü gördü. Teknik direktör Tahsin Tam büyük şanssızlık yaşadıklarını belirterek, "Penaltıyı gole çevirsek maçı almıştık. Futbol böyle bir oyun. Kaçırdığımız penaltı sonrası golü yedik, çok üzgünüz" diye konuştu.

Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'la oynayacak. 

Bodrumspor kahroldu, galibiyeti son anda kaçırdı

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle