Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 23. hafta kapanış karşılaşması!

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Bodrumspor – Göztepe maçı Trendyol Süper Lig 23. haftanın son maçı olarak ekranlara geliyor. Göztepe'de maç öncesi 6 eksik bulunuyor. Bodrumspor ise çıkış peşinde. Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel'in yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais yeni takımı ile ilk maçına çıkacak. Peki, Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi taşıyan Göztepe, 10 Şubat Pazartesi Ege derbisinde düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği Ege derbisi saat 20.00'de başlayacak. Bodrumspor - Göztepe maçı beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel'in yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais yeni takımı ile ilk maçına çıkacak. Morais, uzun yıllar şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Musah Mohammed forma giyemeyecek. Bodrum, Gabriel Obekpa'yı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Moldova Super Liga ekiplerinden FC Zimbru Chisinau takımına gönderdi.