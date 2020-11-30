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DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Bodrumspor fren yaptı! Son 2 maçta 1 puan...

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Bodrumspor fren yaptı! Son 2 maçta 1 puan...
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Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Bodrumspor, son 2 maçta tekrar kabus gördü.

Sivas Belediyespor önünde 3’te 3 yapma fırsatını uzatmanın son saniyesinde 2-2’lik beraberlikle kaçıran yeşil-beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor deplasmanında da 3-0’lık mağlubiyetle sarsıldı.

Bodrumspor, grupta 12 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.

 

Bodrumspor fren yaptı Son 2 maçta 1 puan...

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