DHA
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Bodrumspor fren yaptı! Son 2 maçta 1 puan...
Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Bodrumspor, son 2 maçta tekrar kabus gördü.
Sivas Belediyespor önünde 3’te 3 yapma fırsatını uzatmanın son saniyesinde 2-2’lik beraberlikle kaçıran yeşil-beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor deplasmanında da 3-0’lık mağlubiyetle sarsıldı.
Bodrumspor, grupta 12 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.
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