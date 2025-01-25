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Bodrumspor Eyüpspor maçı öncesi Enis Bardhi heyecanı!

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#Bardhi#Bodrumspor#Eyüpspor
Bodrumspor Eyüpspor maçı öncesi Enis Bardhi heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 12:17

Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrumspor, ligin güçlü ekiplerinden Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Volkan Demirel'in forma şansı vermesi halinde Enis Bardhi, sahada olabilir.

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Süper Lig'de düşme potasında bulunan Bodrum Futbol Kulübü 21'inci hafta müsabakasında Pazar günü evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlıların Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi görev verilmesi durumunda ilk kez Bodrum FK forması giyecek.

Maçın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton bin 500, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir tribünü ise 975 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Volkan Demirel zor bir maça çıkacaklarını ifade etti. Kazanmak için ellerinden gelen en iyi çabayı göstereceklerini belirten Volkan Demirel, "Eyüpspor iyi bir takım. Biz de iyi işler yapıyoruz. Artık mücadelemizi sonuca yansıtmalıyız" dedi.

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#Bardhi#Bodrumspor#Eyüpspor

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