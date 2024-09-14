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Bodrumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 5. hafta Bodrum FK Başakşehir maçı canlı izle

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Bodrumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig 5. hafta Bodrum FK Başakşehir maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 17:07

Trendyol Süper Lig 5. hafta Bodrumspor - Başakşehir maçı ile devam ediyor. Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Ligde bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir, topladığı 7 puanla haftaya 5. sırada giriyor. Peki, Bodrumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 5. hafta Bodrumspor Başakşehir maçı canlı izle bilgisi...

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Süper Lig’de bu akşam Bodrum FK, Başakşehir’i konuk ediyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Bodrum deplasmanından kayıpsız dönmeyi istiyor. Topladığı 3 puanla 14. basamakta yer alan Bodrum FK ise, Başakşehir’i mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Bodrum FK Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Bodrum FK - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BODRUM FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum FK Başakşehir maçı 14 Eylül 2024 Cumartesi saat 20.00'de başlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı olan Ousseynou Ba, maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Ömer Ali Şahiner ile Leo Duarte'nin sağlık durumu ise bugün netlik kazanacak.

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İstanbul ekibinde karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu yer almıyor.

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