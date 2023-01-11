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Bodrumspor, Antalyaspor’dan Gökdeniz Bayrakdar’ı kiraladı

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#Spor Toto 1. Lig#Gökdeniz Bayrakdar#Bodrumspor
Bodrumspor, Antalyaspor’dan Gökdeniz Bayrakdar’ı kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 12:07

Spor Toto 1’inci Lig’de sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig potası olarak belirleyen Bodrumspor, Fraport Tav Antalyaspor’un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar’ı kadrosuna dahil etti.

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Ara transfer döneminde Jamaikalı golcü Dever Orgill ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki Gökdeniz’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kocaelispor altyapısından yetişip 2020-2021 sezonunda Antalyaspor’a gelen genç futbolcu kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekti. 

U21 Milli Takım forması da giyen Gökdeniz, bu sezon Süper Lig’de Antalyaspor ile 13 maça çıktı. Toplam 415 dakika forma giyen oyuncu 2 kez fileleri sarstı.

Orgill ve Gökdeniz’de mutlu sona ulaşan Bodrumspor, golcü Camara, kanat Umar Aminu ve Sekidika ile de sözleşme imzalama arifesinde.

Bodrumspor ikinci yarının ilk haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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#Spor Toto 1. Lig#Gökdeniz Bayrakdar#Bodrumspor

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