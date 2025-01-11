Bodrum'dan sürpriz Fenerbahçe hamlesi! Volkan Demirel, Cenk Tosun'u istiyor

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Süper Ligde bu akşam Beşiktaş'a konuk Bodrum’da, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.

İlk hamle Okita

Ligde katmak için kadrosunu mutlaka güçlendirmek isteyen Ege ekibi, Zürih'in sol kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı 2,5 yıllığına renklerine bağladı. Bodrum, forvet bölgesine yapılacak takviye konusunda ise flaş bir ismin peşinde.

Volkan Demirel, Cenk Tosun'u istiyor

Fanatik'in haberine göre, Volkan Demirel yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe'de 3. forvet durumunda olan Cenk Tosun’u kiralamak istiyor. Bodrum FK’nın girişimlere başladığı ve bu transferde oyuncunun kararının kilit rol oynayacağı belirtildi.

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İlk peşindeler...

Bu sezon büyük takımlarla oynadığı maçlarda gol atamayan Bodrum FK, Beşiktaş deplasmanında bir ilki başarmak istiyor. Ege temsilcisi Fenerbahçe'ye 2-0, Galatasaray’a 1-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor ise 1-0’lık skorla galibiyete uzanmıştı. Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum, İstanbul'da kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.