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Bodrum'dan sürpriz Fenerbahçe hamlesi! Volkan Demirel, Cenk Tosun'u istiyor

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#Transfer#Volkan Demirel#Cenk Tosun
Bodrumdan sürpriz Fenerbahçe hamlesi Volkan Demirel, Cenk Tosunu istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 10:35

Zürih forması giyen sol kanat Jonathan Okita’yı renklerine bağlayan Bodrum FK, ara transferde büyük oynuyor. Volkan Demirel yönetimindeki Ege ekibi, Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u kiralamak istiyor.

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Süper Ligde bu akşam Beşiktaş'a konuk Bodrum’da, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.

İlk hamle Okita

Ligde katmak için kadrosunu mutlaka güçlendirmek isteyen Ege ekibi, Zürih'in sol kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı 2,5 yıllığına renklerine bağladı. Bodrum, forvet bölgesine yapılacak takviye konusunda ise flaş bir ismin peşinde.

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Volkan Demirel, Cenk Tosun'u istiyor

Fanatik'in haberine göre, Volkan Demirel yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe'de 3. forvet durumunda olan Cenk Tosun’u kiralamak istiyor. Bodrum FK’nın girişimlere başladığı ve bu transferde oyuncunun kararının kilit rol oynayacağı belirtildi.

Bodrumdan sürpriz Fenerbahçe hamlesi Volkan Demirel, Cenk Tosunu istiyor

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İlk peşindeler...

Bu sezon büyük takımlarla oynadığı maçlarda gol atamayan Bodrum FK, Beşiktaş deplasmanında bir ilki başarmak istiyor. Ege temsilcisi Fenerbahçe'ye 2-0, Galatasaray’a 1-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor ise 1-0’lık skorla galibiyete uzanmıştı. Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum, İstanbul'da kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.

 

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#Transfer#Volkan Demirel#Cenk Tosun

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