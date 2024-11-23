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Bodrum'da Galatasaray lokali açıldı

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#GALATASARAY#Bodrum Fk#Süper Lig
Bodrumda Galatasaray lokali açıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 13:57

Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği’nin yeni lokali, coşkulu bir açılış töreniyle hizmete girdi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen törende, sarı-kırmızı renklere gönül verenler bir araya geldi.

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Gümbet Mahallesi’nde düzenlenen törene, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun yanı sıra, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Numan Balaban, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılış töreni, lokalin kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, Bodrum’da Galatasaray camiasını bir araya getiren bu tür mekanların önemine dikkat çekerek, dernek üyelerine teşekkür etti.

Açılışın ardından, Galatasaraylı taraftarlar marşlar ve tezahüratlarla coşkuyu doruğa çıkardı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle kutlamalar devam etti. Taraftarlar, lokalin bir buluşma noktası olacağına inandıklarını ifade ederek, Galatasaray sevgisini Bodrum’da yaşatacaklarını belirtti.

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Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği’nin yeni lokali, taraftarların ortak buluşma noktası olarak hizmet verecek.

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#GALATASARAY#Bodrum Fk#Süper Lig

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