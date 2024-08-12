Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım

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Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılım sağlayacağı maraton öncesinde öncesinde Türkiye’nin önde gelen koşu grupları ile tanıtım lansmanı yapıldı.

Türkiye’nin önde gelen koşu gruplarından ve influencerlarından; Asla Durma, Ankarunning, Asics Team, Beat Run Crew, BodRunners, Bodrum Running, Bold Union, Ksk One Team, No Reason Co, Rundamental, Runarchy, Runsnroses ve Run Urban temsilcilerinin yer aldığı lansmanda birlikte parkur incelemesi yapılırken, yarışa gelecek diğer sporculara da bu sayede parkur bilgilendirmesi yapıldı.

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra her sene festival havasında geçen Intersports X Asics Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda gerçekleştirilecek. 21K, 10K ve 5K’lık 3 parkur da Bodrum Meydanı’ndan start alacak.

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Bodrum Yarı Maratonu öncesi düzenlenen lansmanda açıklamalarda bulunan Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, "Ege’nin eşsiz manzarasında unutulmaz bir yarış deneyimi yakalamak isteyen herkesi bekliyoruz. Sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde birbirinden güzel tarihi ve doğal güzelliğin içinde koşacağız. Bu etkinliğimize yanımızda olan koşu grupları temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel rotalarda koşmanın keyfini yaşadığımız 21K, 10K ve 5K’lık 3 ayrı parkurumuz da Bodrum Meydanı’ndan start alacak.

Myndos kapısına ulaşacak sporcular burada kategorilerine göre yol ayrımına gidecekler. 21K’da Gümbet, Bitez, Konacık, Antik Tiyatro, Kumbahçe Sahili, Paşa Tarlası istikametini takip edecek sporcular, Bodrum Yolcu Limanı, Artemis Caddesi, ve Atatürk Caddesi’nden başladıkları yerde finişi görecekler. 10K’lık parkurumuzda Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Artemis Caddesi,, Kumbahçe, Bodrum Limanı, Barlar Sokağı’ndan geçen sporcular Bodrum Meydanı’na ulaşacaklar. 5K’lık parkurumuzda ise Bodrum Meydanı’ndan verilen startla yarışa başlayacak sporcular, Marina, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi’nden geçerek finişi görecekler” diye konuştu.